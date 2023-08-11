Şırnak'ta Boğazına Çengelli İğne Kaçan Bebek Sağlığına Kavuştu

Şırnak'ta boğazına çengelli iğne kaçan 5 aylık bebek, Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopterle getirildiği Şanlıurfa'da sağlığına kavuştu.

Kent merkezinde 5 aylık bebek Mehmet Zeyrek, nefes darlığı çekip fenalaşması üzerine yakınları tarafından Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada çekilen röntgende, bebeğin boğazında bir cisim olduğu tespit edildi. Yapılan inceleme sonucu bunun çengelli iğne olduğu belirlendi. Çengelli iğnenin soluk borusuna kadar ilerlemesi üzerine Şırnak İl Sağlık Müdürlüğünden ambulans helikopter talep edildi. Kısa sürede yapılan hazırlıkların ardından ambulansla Cizre Şerafettin Elçi Havalimanı'na yönlendirilen bebek, burada kendisini bekleyen ambulans helikopterle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kısa sürede sağlığına kavuştu

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Uzman Doktor Mehmet Emin Balcıoğlu tarafından acil müdahale edilen Zeyrek bebek, endoskopi işlemi uygulandı. İşlem sonrası boğazından çengelli iğne çıkarılan bebek, sağlığına kavuşturuldu.

"Çocukları yutabilecekleri cisimlerden uzak tutun"

Uyarılarda da bulunan Uzman Doktor Mehmet Emin Balcıoğlu, "Hastamız 5 aylık bir bebeğimiz Şırnak'tan bize gönderildi. Yanlışlıkla çengelli iğne yutmuş, çok şirin bir bebek. Ameliyathaneye aldık, Çok şükür kendisi geldikten sonra endoskopi ile çengelli iğneyi sorunsuz bir şekilde çıkardık. Bugün tahlillerini yaptık, grafilerini çektik. İnşallah şifa ile birazdan eve yolcu edeceğiz. Lütfen çocukların oyun sahası içinde boğazına atacağı, ağzına atacağı herhangi bir şey bulundurmayın. Hayati tehlike arz ediyor, maalesef bu şekilde ölen bir yığın çocuğumuz var. Türkiye'de haberlerde izliyorsunuzdur, aileler dikkatli olurlarsa çok sevinirim. Çocuklarımız bizim kıymetlimiz, onlara sahip çıkın lütfen" dedi.

Baba Münir Zeyrek ise "Şırnak merkezde ikamet etmekteyiz. Şırnak'ta 5 aylık bebeğimizin boğazına çengelli iğne takıldı. Çengelli iğnenin takılması sonucunda Şırnak Devlet Hastanesine gittik. Oradaki hocalarımız sağ olsunlar ilk müdahaleyi yaptılar. Ardından ambulans helikopterle Şanlıurfa merkeze sevk edildik. Daha sonra sağ olsunlar Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki hocalarımız olsun, hemşirelerimiz olsun, çok ilgi gösterdiler, sağ olsunlar, çok emek verdiler. Hocamızın burada büyük emekleri oldu. Allah razı olsun kendilerinden, Rabbim devletimize zeval vermesin, bu imkanları bize sundukları için, çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA