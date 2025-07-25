ŞIRNAK'ta 5 Yaşındaki Çocuk Heimlich Manevrası ile Kurtarıldı

ŞIRNAK'ta 5 Yaşındaki Çocuk Heimlich Manevrası ile Kurtarıldı
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Şırnak'ta, nefes borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki erkek çocuk, eczacı Mehmet İtaç'ın uyguladığı Heimlich manevrası ile kurtarıldı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de kaydedildi.

ŞIRNAK'ta nefes borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki erkek çocuk, eczacı Mehmet İtaç'ın 'Heimlich' manevrasıyla kurtuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Belediye Bulvarı'nda meydana geldi. Annesiyle birlikte kaldırımda bekleyen 5 yaşındaki erkek çocuğun nefes borusuna yediği şeker kaçtı. Nefes almakta zorlanan çocuğun annesi paniğe kapılırken, eczanede görev yapan eczacı Mehmet İtaç olayı görüp dışarı çıktı. İtaç'ın yaptığı Heimlich manevrasıyla çocuğun nefes borusundaki şeker çıktı. Çocuk annesine sarılıp, ağladı. O anlar, eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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