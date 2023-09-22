Şırnak'ta 2 yaşındaki çocuk ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan Demhat Öğ isimli 2 yaşındaki çocuk, solumun sıkıntısı şikayetiyle Silopi Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk, ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 2 yaşındaki Demhat Öğ, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

İlçede yaşayan Öğ ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne solumun sıkıntısı şikayetiyle getirilen Demhat bebeğin, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle tıbbi donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Sağlık ekiplerince hastaneden alınan bebek, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne gönderildi.