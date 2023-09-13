Sinop'ta kaybolan Alzheimer hastası kadın bulundu
Sinop'un Merkeze bağlı Taypaklı köyünde kaybolan Alzheimer hastası H.K, jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen kadın, ailesine teslim edildi.
Sinop'ta kaybolan Alzheimer hastası kadın, jandarma ekiplerince bulundu.
Merkeze bağlı Taypaklı köyünde yakınlarının yanında kalan H.K'den (83) bir süre haber alamayan yakınları, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucunda Alzheimer hastası H.K, evden yaklaşık 3 kilometre uzakta ormanlık alanda bulundu.
Sağlık kontrolünden geçirilen yaşlı kadın, Gerze ilçesindeki ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sağlık