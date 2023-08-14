Sinop'ta Denizde Kalp Masajı Yapılan Vatandaş Hayatını Kaybetti

MUSTAFA USTA

Sinop'ta Karakum Plajı'nda deniz üzerinde hareketsiz halde bulunan ve sağlık ekiplerince kalp masajı yapılarak hayata döndürülmeye çalışılan Ömer Üçüncüoğlu, kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Olay, 12 Ağustos Cumartesi günü Karakum Plajı'nda meydana geldi. Ömer Üçüncüoğlu isimli vatandaşı deniz üzerinde hareketsiz halde fark eden çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Deniz botuyla olay yerine giden sağlık ekipleri Üçüncüoğlu'nu hayata döndürmek için uzun süre botta kalp masajı yaptı. Daha sonra botla iskeleye getirilen vatandaş 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ömer Üçüncüoğlu isimli vatandaşın tedavi gördüğü Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği bildirildi.