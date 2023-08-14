Sinop'ta Denizde Hareketsiz Halde Bulunan 77 Yaşındaki Vatandaş Hayatını Kaybetti

Sinop'un ikinci Karakum mevkisinde denizde hareketsiz halde bulunan 77 yaşındaki vatandaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sinop'ta denizde hareketsiz halde bulunan 77 yaşındaki vatandaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 13 Ağustos Cumartesi günü Sinop'un ikinci Karakum mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Üçüncüoğlu (77) deniz üzerinde hareketsiz halde fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Botla olay yerine giden sağlık ekipleri vatandaşı hayata döndürmek için uzun süre kalp mesajı yaptı. Kıyıya getirilen vatandaş buradan ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Üçüncüoğlu, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SİNOP