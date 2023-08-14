Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta Denizde Hareketsiz Halde Bulunan 77 Yaşındaki Vatandaş Hayatını Kaybetti

Sağlık Haberleri

Sinop'un ikinci Karakum mevkisinde denizde hareketsiz halde bulunan 77 yaşındaki vatandaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sinop'ta denizde hareketsiz halde bulunan 77 yaşındaki vatandaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 13 Ağustos Cumartesi günü Sinop'un ikinci Karakum mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Üçüncüoğlu (77) deniz üzerinde hareketsiz halde fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Botla olay yerine giden sağlık ekipleri vatandaşı hayata döndürmek için uzun süre kalp mesajı yaptı. Kıyıya getirilen vatandaş buradan ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Üçüncüoğlu, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Sinop Sağlık Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title