Sınav Kaygısı ile Başa Çıkmanın Yolları

Uzmanlar uyardı: Sınav değil, kaygı zorlayabilir

KONYA - Sınav kaygısı, öğrencilerin başarısını olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, doğru yöntemlerle bu kaygının kontrol altına alınabileceğini belirtiyor.

Sınav döneminde birçok öğrenciyi etkileyen kaygı, öğrenilen bilgilerin kullanılmasını zorlaştırıyor. Uzmanlar, bu kaygıyla başa çıkmak için nefes egzersizlerinden turlama tekniğine, doğru ebeveyn tutumlarından düşünce kalıplarını değiştirmeye kadar çeşitli yöntemlerin etkili olduğunu belirtiyor. Sınav kaygısının, sınav öncesi ve sınav sırasında yaşanılan bir performans anksiyetesi olduğunu belirten Medicana Konya Hastanesi Psikoloji Bölümü'nden Klinik Psikolog Kübra Adam, "Bu kaygı, sınav anında önceden öğrenilmiş bilgilerin geri çağrılmasında zorlanmaya sebep olmaktadır. Yoğun kaygı, huzursuzluk, başarısızlık korkusu, dikkat ve konsantrasyonda zorlanma, ders çalışma isteksizliği, erteleme davranışı, özgüvende azalma gibi şekillerle ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra yeme bozuklukları, uyku problemleri gibi bedensel belirtilerle de karşımıza çıkmaktadır. Sınava verilen önem, başarı kelimesinin sınav ve sonucuyla eşleştirilmiş olması ile ilişkilidir. Konu eksikliği, planlı çalışma yapamama kaygının nedenleri arasındadır. Sınav kaygısı ile nasıl çalışıyoruz. Bilimsel davranışı terapiler ile çalışıyoruz. Bireyin olumsuz düşünce kalıplarını değiştirmeyi ve kaygıya yol açan davranışları dönüştürmeyi hedefliyoruz. Nefes egzersizleri ve gevşeme teknikleri ile 4-7-8 tekniği ile gevşemeyi sağlıyoruz. Bu nasıl oluyor, 4'e kadar sayıyoruz, nefes alıyoruz, burnumuzdan 7'ye kadar onu içimizde tutuyoruz ve 8'e kadar sayarak ağzımızdan yavaşça o nefesi veriyoruz" dedi.

"Çocuklarınızı başkaları ile kıyaslamayın"

Psikolog Kübra Adam şöyle devam etti: "Ebeveynlere birkaç öneri verecek olursak çocuklarınızı başkaları ile kıyaslamayın. Her ne olursa olsun onlara onların yanında olduğunuzu söyleyin. Sana inanıyorum demek yerine her zaman senin arkandayım, her ne olursa olsun ben senin yanındayım deyin. Sınav günü öğrencilere her gün nasıl davranırsınız öyle davranın. Eğer sınav günü sınava özel davranırsanız çocukların performans anksiyetesini tetikleyebilirsiniz. Bu sebeple, sıradan bir gününüz nasıl geçiyorsa, sıradan bir denemeye nasıl giriyorsa, onu o günü o şekilde yaşatmaya çalışın."

"Bir soruya takılıp kalma bir sonraki soruya geç"

Öğrencilere de birkaç öneri sunan Kübra Adam, "Evet, bu önemli bir sınav ama hayatının sınavı değil. Elinden geleni yaptın. Bir sınava gireceksin. Konu eksikliklerin olabilir. Belki bu yüzden kaygılanıyor da olabilirsin ama karşına çıkacak tüm sorular çok zor veya çok kolay olmayacak. Kolay sorular, zor sorular ve orta derecede sorular olacak. Zor bir soruyla karşılaştığında soruyla cebelleşmek yerine soruyu atlayıp bir sonraki soruya geçmeni tavsiye ediyorum. Bir soruya takılıp kalma bir sonraki soruya geç vaktin kaldığında zaten o soruya tekrar döneceksin. Biz buna turlama tekniği diyoruz. Soruları turlayarak çözmeye çalış. Bütün sınava girecek öğrencilere başarılar diliyorum" diye konuştu.