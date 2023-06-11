Silifke'de balıkçının parmağına zehirli aslan balığı dikeni battı

MERSİN'in Silifke ilçesinde balıkçı Bilal Şeker'in parmağına, denize attığı ağa takılan zehirli aslan balığının dikeni battı. Eline turnike yapan Şeker, hemen hastaneye başvurdu. Tedavisi yapılan Şeker taburcu edilirken Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, aslan balığının dikenlerinin zehirli olduğunu hatırlatıp, yüzgeçlere dokunulmaması konusunda vatandaşları uyardı.İlçede balıkçılık yapan Bilal Şeker, 10 gün önce denize attığı ağı zehirli aslan balığıyla birlikte çekti. Elinde acı hisseden Şeker, aslan balığını fark etti. Şeker, zaman kaybetmeden hastaneye başvurdu. Serum verilip tedavi edilen Şeker, taburcu edildi. Olayın üzerinden günler geçmesine rağmen hala parmağında acı hisseden Şeker, Karşı adaya ağı sermiştim. Ağı toplarken atıklarla birlikte çıkan bir aslan balığını avuçladım. Dikeni parmağıma battı. Hemen turnike yapıp hastaneye gittim. Hastanede doktorlar iyi ki hemen geldiğimi söylediler. Serum, ağrı kesici verip tedavi ettiler. Hala acısı sürüyor. Balıkçılık yapıyoruz, bu konuda bilinçli davranıyoruz. Balıkla karşılaşanlar eline almasın. Dikeni battığında ise acilen doktora başvursunlar dedi.

'YÜZGEÇLERİNE DOKUNMAYIN'

MEÜ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas ise aslan balığının sırt ve göğüs bölgesinde bulunan yüzgeçlere dokunulmaması gerektiği uyarısında bulundu. Ayas, Aslan balığı indopasifik kökenli bir tür. Ülkemiz sularına Kızıldeniz'den geldi. Mersin körfezine de bu balık gelip yerleşti, popülasyon kurdu. Bu balığın genel özelliklerinden bir tanesi göğüs ve sırt yüzgecindeki dikenlerinde zehir bulundurması. Bu noktada da çeşitli yaralanmalar oluşuyor. Bu yaralanmalarda genellikle ağdan ya da oltadan yakalanan balığın çıkartılması sırasında dikenlerin batması sonucunda ağrılı ve yakıcı durumları ortaya çıkartıyor. Bu balıkla karşılaştığınızda kesinlikte sırt ve göğüs yüzgecine dokunmamak gerekiyor. Çırpınırken elinize dikenleri batabilir. Eğer balık öldükten sonra tüketilecekse tüm yüzgeçlerin makas yardımı ile kesilmesi lazım diye konuştu. (DHA)