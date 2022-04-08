Sıkı boyun bağı ve üflemeli çalgı, göz tansiyonu sebebi

EDİRNE Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Tolga Ceylan, göz tansiyonu (glokom) rahatsızlığının bilinen nedenlerinin başında kravat veya fular gibi sıkı boyun bağları ile üflemeli çalgıların geldiğini söyledi.

Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Tolga Ceylan, göz hastalıkları arasında yüzde 2 oranında görülen göz tansiyonu rahatsızlığıyla ilgili bilgi verdi. Glokomun, göz rahatsızlıkları arasında en sinsilerinden olduğunu belirten Ceylan, hastaların 35 yaşından sonra yılda 1 kez mutlaka göz tansiyonlarını ölçtürmeleri gerektiğini söyledi.