Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Denetimlerde Bulundu

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde denetim ve incelemelerde bulundu. Hastane bahçesini gezerek incelemelerde bulunan Vali Kızılkaya, hastane çalışanlarıyla bir araya gelerek sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yaptı. Hasta memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için tüm imkanların kullanılacağını belirtti.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya sabahın erken saatlerinde Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde denetim ve incelemelerde bulundu.

İlk olarak hastane bahçesinde denetimlere başlayan Vali Kızılkaya, İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Ömür Emre ve hastane yetkililerinden bilgi aldı. Hastane bahçesini gezerek inceleyen Vali Kızılkaya, hastane yanında yer alan boş alanın iyileştirilerek, vatandaşlar ve hastane çalışanları için otopark olarak kullanılması yönünde yetkililere talimat verdi. Daha sonra hastane çalışanlarıyla bir araya gelen Vali Kızılkaya, sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yaptı. Vali Kızılkaya; vatandaşlara sunulan sağlık hizmetleri kalitesinin daha da yükseltilmesi gerektiğini belirterek, "Hedefimiz; vatandaşlarımızın sıcak ve güler yüzle karşılandığı, daha temiz ve düzenli bir ortamda sağlık hizmetlerini en iyi şekilde sağlandığı ortamlar oluşturmaktır" dedi.

Vali Kızılkaya, hasta memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için tüm imkanların kullanılacağını sözlerine ekledi.

Vali Kızılkaya, daha sonra acil servisini ziyaret ederek, görevli hekimlerden hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Tedavi gören hastalara acil şifalar diledi. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki denetimlerini tamamlayan Vali Kızılkaya, daha sonra kentte başlatılan temizlik seferberliği çalışmalarını denetledi. - SİİRT