Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve ilgili kurum yetkilileri Metamfetamin ile Mücadele Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda bir araya geldi

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla Metamfetamin ile Mücadele Bölge Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıda metamfetamin ile mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve paydaşlar arasında sağlıklı iş birliği ve koordinasyon için görüş alışverişinde bulunuldu.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla Metamfetamin ile Mücadele Bölge Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

"Metamfetamin ile Mücadele Eylem Planı" uyarınca her yıl ocak ve temmuz aylarının ilk haftası, İller İdaresi Genel Müdürlüğü koordinesinde 7 coğrafi bölgede belirlenen sorumlu valilikler tarafından bölge illerinin valileri ve ilgili kurum yetkililerin katılımıyla bölge değerlendirme toplantısı yapılıyor. Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Diyarbakır Valiliği koordinasyonunda Adıyaman, Batman, Hakkari, Gaziantep, Kilis, Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak valileri ve ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla video konferans sistemi üzerinden düzenlenen "Metamfetamin ile Mücadele Bölge Toplantısı"na katıldı. Toplantıda metamfetamin ile mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve paydaşlar arasında sağlıklı iş birliği ve koordinasyon için görüş alışverişinde bulunuldu. - SİİRT