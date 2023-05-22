Siirt'te Yüksekten Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde petrol kuyusu çalışması yürüten işçi, yüksekten düşerek ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde petrol kuyusu çalışması yürüten işçi, yüksekten düşerek ağır yaralandı.

Olay, Baykan'ın Atabağı beldesi Bine Zeriyen mevkiinde meydana geldi. Petrol kuyusu çalışması yürüten işçi, petrol kulesinde dengesini kaybederek yüksekten düştü. Çalışma arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan isçinin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT