Siirt'te yaşlı adam ağaçtan düşerek yaralandı
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Siirt'in Eruh ilçesinde küçükbaş hayvanlara yaprak vermek için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam yaralandı. Yaralı adam hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.
Siirt'in Eruh ilçesinde küçükbaş hayvanlara yaprak vermek için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam yaralandı.
Olay, Eruh ilçesine bağlı Dönerdöver köyünde meydana geldi. Ağaca çıkan 70 yaşındaki Ahmet N., dengesini kaybederek yere düştü. Köye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı adamı ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavisine devam edilen Ahmet N.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık