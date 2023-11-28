Siirt'te tarım aracına kaptıran kişi ağır yaralandı
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Siirt'te Conkbayır Mahallesi'nde yaşayan Halit Dayan, bahçesinde tarım aracını kontrol ederken kolunu motor kayışına kaptırdı. Ağır yaralanan Dayan, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Siirt'te kolunu tarım aracına kaptıran kişi ağır yaralandı.
Conkbayır Mahallesi'nde oturan Halit Dayan (63) bahçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracını kontrol ettiği sırada kolunu motor kayışına kaptırdı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Dayan, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Dayan, buradaki müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Sağlık