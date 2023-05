Siirt'te Sigarayı Bırakanların Sayısı Artıyor

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kanser Tarama Birimi ve Sigara Bıraktırma Polikliniği, sigara bırakmak isteyen vatandaşlara hizmet veriyor. Dr. Büşra Eskifuruncu, sigaranın zararları ve sigara bıraktırma yöntemleri hakkında bilgiler vererek, tütün bağımlılarını sigaradan kurtardıklarını söyledi. Poliklinik, her hafta salı günleri hizmet veriyor ve günlük 10-20 arasında hasta kabul ediyor.

Siirt'te sigarayı bırakanların sayısı her geçen gün artıyor

SİİRT Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kanser Tarama Birimi ve Sigara Bıraktırma Polikliniğinde görev yapan Dr. Büşra Eskifuruncu, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Gününde sigaranın zararları ve sigara bıraktırma yöntemleri hakkında vatandaşlara bilgiler verdi.

Tütün kullanımının dünyada her yıl milyonlarca insanın ölümüne sebep olduğunu dile getiren Dr. Eskifuruncu, tütün bağımlılarına uyguladıkları tedavi yöntemleri ile sigara tiryakisi vatandaşları sigara kullanımından kurtardıklarını söyledi. Siirt'te her hafta aktif olarak poliklinik hizmeti verdiklerini ifade eden Dr. Eskifuruncu, "Haftanın belli bir günü yapma sebebimiz de aldığımız eğitimler doğrultusunda. Kişi eğer sigarayı bırakmak konusunda kararlıysa bugüne sabretmesini görmek istediğimiz için yani gerçekten karalı ve özellikle salı gününe kadar bekleyebilecek mi bunu görebilmek adına böyle bir kuralımız var. Her haftanın salı günleri hizmet veriyoruz. Randevularımız normal poliklinik randevularından daha farklı olarak kişinin sosyal güvencesi olmasa bile faydalanabilmesi için MHRS üzerinden değil bize telefon ederek veyahut ta hastaneye gelmişken randevu defterine isim yazdırarak randevunu oluşturabilirler. Hasta sayılarımız günlük 10 ile 20 arasında değişiyor. Yeni hastalarımız ve kontrol hastalarımız var. İlk baktığımız hastamıza 15 günden sonra kontrole çağırıyoruz. Bu şekilde takibimiz 3 ile 6 ay arası devam ediyor" dedi.

Hastaların durumlarına göre ilaç tedavisi uyguladıklarını dile getiren Dr. Eskifuruncu, "Tedavi sağlık bakanlığımızın desteklediği ölçüde nikotin destek tedavisi veya ilaç tedavisi diye kendi içinde ikiye ayrılıyor. Her hastanın o anki sağlık durumuna göre vücut durumuna göre kullandığı ilaç durumuna göre psikolojik durumuna göre detaylandırdığımız ve ona göre karar verdiğimiz bir durum. Her hasta maalesef tedaviye uygun olmuyor. Biraz kişiye göre hareket etmemiz gerekiyor. Hasta başvurumuz 2022 yılı içerisinde yeni hasta olarak 500 kontrol olarak bin 200 şeklinde. Yeni hasta başvurumuz şu anda 170 civarlarında" şeklinde konuştu.

30 yıldır sigara kullandığını söyleyen 50 yaşındaki Ahmet Açıkgöz adlı vatandaş, sigarayı bırakmak için tedavi olduğunu belirtti. Açıkgöz, "İnşallah hocamın desteği ve vereceği tedavi ile sigarayı bırakacağım. Şu anda bu benim ilk seansım. İlacımı alıp 15 gün sonra kontrole geleceğim. Şeker ve tansiyon hastasıyım. Sigarayı artık bırakmak istiyorum. Bünyemi rahatsız ediyor. Nefes alamıyorum. Bazen merdivenlerden çıktığım zaman zorlandığım oluyor. Onun için inşallah hocamın desteğiyle sigarayı bırakacağım. Herkes buraya başvursun. Bu tütün illetinden kurtulmak istiyoruz. Ben sigara içen herkese burayı tavsiye ediyorum. Gelsinler muayene olsunlar ondan sonra inşallah onlar da sigarayı bırakacaklar" diye konuştu.