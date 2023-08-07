Siirt'te Sıcak Hava Uyarısı

Siirt'te kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlı ve çocukların hava sıcaklığının en yoğun hissedildiği gün ve saatlerde açık alanlarda bulunmaması uyarısı yapıldı.

Siirt'te kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlı ve çocukların hava sıcaklığının en yoğun hissedildiği gün ve saatlerde açık alanlarda bulunmaması uyarısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinin son değerlendirmelerine göre önümüzdeki günlerde Siirt'te sıcaklıkların 41 ile 43 dereceye çıkması bekleniyor.

Açıklamada, artacak sıcaklıktan dolayı kronik rahatsızlığı olanlar ile yaşlı ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları, dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.