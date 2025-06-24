Siirt'te Sağlık Çalışanından Hayati Müdahale

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde omzu çıkan bir vatandaş, 112 acil sağlık ekibi tarafından hızlı bir müdahale ile rahatlattı. ATT personeli Murat Dayan, vatandaşın omzunu masaj yaparak yerine oturttu ve takdir topladı.

Siirt'te bir sağlık çalışanından teknik dokunuş

SİİRT - Siirt'te omzu çıkan vatandaşın yardımına ATT personeli yetişti.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde omzu yerinden çıkan bir vatandaş, 112 ekipleri tarafından Siirt'e sevk edilmek üzere ambulansa alındı. 112 acil sağlık ekibinde bulunan Murat Dayan, olay yerine geldikleri sırada müdahalede bulunarak vatandaşın acısını dindirdi. Vatandaşın omzunu bir süre masaj yaparak yerine oturttu. Büyük bir rahatlama yaşayan vatandaş, ATT personeline sarılarak teşekkür etti.

Yaşanan olay çevredeki vatandaşların takdirini toplarken, sağlık personeli Murat Dayan'ın olay anındaki soğukkanlı müdahalesi takdirle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT DİLEK - Sağlık
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