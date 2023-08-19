Siirt'te Jandarma ve Kızılay İş Birliğiyle Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Siirt'te Jandarma ve Kızılay iş birliği ile kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Tillo İlçe Jandarma Komutanlığı personeli "Bir Kan Bir Hayat" mottosu ile kan üniteleri stoklarına katkı sağlamak, kan bağışının önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve hastalara umut olmak amacıyla Siirt Kızılay Kan Bağış Merkezi iş birliği ile kan bağışı etkinliği düzenledi.

İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasında düzenlenen kan bağışı etkinliğinde toplamda 132 personelin katılımıyla kan bağışı yapıldı.

Herkesi kan vermeye davet eden Kızılay yetkilileri, kampanyaya destek veren jandarma personeline teşekkür etti. - SİİRT