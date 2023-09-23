Siirt'te hayvan otlatırken ayı saldırısına uğrayan genç hastanede tedavi altına alındı

Siirt'in Eruh ilçesinde hayvan otlatırken ayı saldırısına uğrayan Ahmet Sevilgen (21), hastanede tedavi altına alındı. Sevilgen, köpeklerin ayıya saldırması üzerine kaçmayı başaran ve ayının pençe darbeleriyle yararlanan Sevilgen, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eruh Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve tedavi altına alınan Sevilgen'in, sağlık durumu iyiye gidiyor.