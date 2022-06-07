Siirt'te hastaneye alınan modern cihazlar şehir dışına hasta sevklerini azalttı - Haberler

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Siirt'te hastaneye alınan modern cihazlar şehir dışına hasta sevklerini azalttı

İhlas Haber Ajansı - Selami Deniz - Sağlık
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Siirt'te hastaneye alınan modern cihazlar şehir dışına hasta sevklerini azalttıSİİRT Siirt'te sağlık alanında yapılan yatırımlar il dışına hasta sevklerini büyük ölçüde azalttı.

Siirt'te hastaneye alınan modern cihazlar şehir dışına hasta sevklerini azalttı

SİİRT Siirt'te sağlık alanında yapılan yatırımlar il dışına hasta sevklerini büyük ölçüde azalttı. Vatandaşlar, sağlık alanında yapılan yatırımlarla, kaliteli sağlık hizmeti almanın mutluluğunu yaşıyor.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selahattin Vural, hastaneye alınan modern cihazlar ile vatandaşların il dışına sevk edilmesinin büyük ölçüde önüne geçtiklerini söyledi. Kentte son yıllarda yapılan yatırımlarla 2002 yılında yüzde 39 olan sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranının şu anda yüzde 75'e yükseldiğini dile getiren Prof. Dr. Vural, "Göz kliniğimizin bütün cihazlarını yeniledik ve hastanemizde mevcut olamayan cihazları temin ettik. Bugün temin ettiğimiz cihazlarla artık bölgenin en iyi göz kliniklerinden bir tanesine sahibiz. Kornea dediğimiz gözün saydam kısmının, gözün ön tarafındaki saydam arızaları net bir şekilde gösteren ve hem muayene esnasında hekimin gördüğü hem de ekrana yansıtıldığı bir cihaz temin ettik. Ayrıca burada meydana gelen kanamaları, yüksek tansiyon ve diyabete bağlı olan kaçak ve kanamaları da tedavi etmek için ileri düzey bir lazer cihazı getirdik. Bu bölgede bunu üstünde bir cihazın olmadığına inandığımız bir ameliyat mikroskopu temin ettik. Bütün bu cihazların temini ile artık göz kliniğimizde günde 500'e yakın hasta muayene edilmekte. Eskiden 25-30 hasta sevki yapılırken artık Siirt'ten başka bir yere göz hastası sevk edilmemektedir. Bu da bizi ziyadesi ile mutlu etmiştir" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Sağlık

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Siirt Sağlık Haberler

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