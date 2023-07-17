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Siirt'te çocuğun bacağına naylon sıçradı

Sağlık Haberleri

Siirt'te bir çocuk, evde oyun oynarken bacağına yanan naylon sıçradı. Bacağının bir bölümü yanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te bir çocuk, evde oyun oynarken bacağına yanan naylon sıçradı. Bacağının bir bölümü yanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre, Siirt'in Afetevler Mahallesi'nde 13 yaşındaki Miraç Y., evde naylonu ateşle yakması sonucu alevler bacaklarına sıçradı. Bacakları ciddi bir şekilde yanan çocuğu fark eden aile fertleri durumu 112 Acil Sağlı Ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Miraç Y.,'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Siirt Sağlık Haberler

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