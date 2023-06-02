Siirt'te Ambulans Uçakla Aort Darlığı Tanısı Konulan Hasta Kocaeli'ne Gönderildi

Siirt'te aort darlığı tanısı konulan hasta, ambulans uçakla Kocaeli'ye götürüldü. Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun girişimleriyle ambulans uçak talep edildi ve hasta Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesine gönderildi.

Siirt'te aort darlığı tanısı konulan hasta, ambulans uçakla Kocaeli'ye götürüldü.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ileri derecede aort yetersizliği ve supravalvüler aort darlığı bulunan 33 yaşındaki Ayşe Çetinkol'un Kocaeli'ye sevkine karar verildi.

Hasta için Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun girişimleriyle ambulans uçak talep edildi.

Batman Havalimanı'na götürülen hasta, uçakla Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesine gönderildi.