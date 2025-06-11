Siirt'te 5. Kattan Düşen 1.5 Yaşındaki Rabia'nın Sağlık Durumu İyi

Siirt'te 5. kattan düşen Rabia'nın sağlık durumu iyi

SİİRT - Siirt'te, Kooperatif Mahallesi'nde dengesini kaybederek 5'inci kattan park halindeki aracın üzerine düşen 1.5 yaşındaki Rabia Asel Dolas'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay anında işte olduğunu söyleyen baba Naim Dolas, "Bende olayın nasıl olduğunu tam olarak bilmiyorum. Ben zaten yan tarafta bulunan inşaatta çalışıyorum. Elektrik işlerini yapıyordum. 8. kattaydım, saat 4 gibi haber geldi. Kızınız düşmüş hastaneye geçin diye. Hızla nasıl aşağıya indiğimi bilmiyorum. Aradım ambulansı şu an korkulacak bir şey yok dediler. Ambulanstaki hemşirelere sordum çocuğumun iyi olduğunu ve korkulacak bir şey olmadığını söylediler. Gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra durumunun iyi olduğunu söylediler" dedi.