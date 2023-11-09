Siirt'te 4 yaşındaki epilepsi hastası çocuk yatakta ölü bulundu
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Siirt'te bir akrabalarının evine misafir olarak giden 4 yaşındaki epilepsi hastası Hatice S, sabah yatakta hareketsiz bulundu. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından çocuğun cesedi otopsi için hastane morguna gönderildi.
Siirt'te 4 yaşındaki epilepsi hastası çocuk yatakta ölü bulundu.
Bir akrabalarının Tınaztepe Mahallesi'ndeki evine dün annesiyle misafir olarak giden 4 yaşındaki Hatice S, sabah yatakta hareketsiz bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine söz konusu adrese sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri Hatice S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Çocuğun cesedi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Epilepsi hastası olduğu öğrenilen çocuğun kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.