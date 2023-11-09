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Siirt'te 4 yaşındaki epilepsi hastası çocuk yatakta ölü bulundu

Siirt'te bir akrabalarının evine misafir olarak giden 4 yaşındaki epilepsi hastası Hatice S, sabah yatakta hareketsiz bulundu. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından çocuğun cesedi otopsi için hastane morguna gönderildi.