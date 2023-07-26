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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Su Kesintisi Giderildi

Sağlık Haberleri

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanan su kesintisi, dalgıç pompasındaki arızadan kaynaklanmaktaydı. Arıza hemen giderilerek su kesintisi sona erdirildi. İdari soruşturma başlatıldı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde arızadan kaynaklı yaşanan su kesintisinin giderildiği belirtildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, 26 Temmuz'da saat 02.30 civarında hastanede su kesintisi yaşandığı ifade edildi.

Kesintinin dalgıç pompasındaki arıza nedeniyle yaşandığı aktarılan açıklamada, kesintinin idareye bildirilmesinin ardından arızaya hemen müdahale edildiği, su kesintisinin giderildiği, konuyla ilgili sorumlular hakkında idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Sağlık

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