Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'Kalp Merkezi' kuruldu

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığı ile yürüttüğü protokol sonrası 'Kalp Merkezi' kurdu. Merkez, anjiyo ünitesi, anjiyografi cihazı kurulu kateter laboratuvarı, ikinci seviye koroner yoğun bakım servisi, en az 5 yataklı bir izolasyon odası, kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım servisi ve 2 kalp damar cerrahisi ameliyathanesini bünyesinde barındıracak. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Çağdaş Kaynak, 'Siirt'e kazandırılan ve birçok ilde bulunmayan 'Kalp merkezi' sayesinde hastanemiz, bölgenin en önemli sağlık merkezi haline gelecek' dedi.

SİİRT Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nin Sağlık Bakanlığı ile yürüttüğü protokol sonrası 'Kalp Merkezi' kurulması süreci tamamlandı.

Siirt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nin Sağlık Bakanlığı ile yürüttüğü protokolün ardından 'Kalp merkezi' kurulması süreci tamamlandı. Merkez, anjiyo ünitesi, anjiyografi cihazı kurulu kateter laboratuvarı, ikinci seviye koroner yoğun bakım servisi, En az 5 yataklı bir izolasyon odası, kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım servisi ve 2 kalp damar cerrahisi ameliyathanesini bünyesinde barındıracak. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Çağdaş Kaynak, 'Siirt'e kazandırılan ve birçok ilde bulunmayan 'Kalp merkezi' sayesinde hastanemiz, bölgenin en önemli sağlık merkezi haline gelecek? dedi.

Siirt'te daha önce gerçekleştirilemeyen açık kalp ameliyatlarının gerekli alt yapı eksikliklerini tamamladıklarını belirten Kaynak, 'Hastaların il dışına gitmeden hastanemizde tedavi olmalarını sağlamayı düşünüyoruz. Kurulacak olan kalp merkezi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde açık kalp ameliyatı eksikliğini bu şekilde gidermiş olacak. Böylelikle koroner anjiyografi sonucu bypass cerrahisi kararı verilen hastaların il dışına gitmeden hastanemizde tedavi olmalarını sağlamayı düşünüyoruz. Özellikle yüksek riskli hastaların koroner anjiyografi hizmetine daha rahat bir şekilde ulaşmalarını sağlamış olacağız. Hastalarda yüzde 1-2 oranında olsa da komplikasyonlar görülebiliyor. Bu tarz sıkıntılarda hastalarımızı il dışına göndermek durumunda kalıyorduk. Kalp cerrahisi ameliyatı başlamasıyla birlikte bu komplikasyonların yerinde tedavisini sağlamış olacağız' diye konuştu. Kalp ve Damar Cerrahı Uğur Şener de Sağlık Bakanlığı'ndan alınan yeni tesisatlar ile birlikte ileri düzeyde kalp ameliyatlarının yapılacağını kaydederek, 'Olası problemler çıktığında hastalar il dışına sevk edilmek zorunda kalıyordu. Yeni kurduğumuz merkezimizde ileri düzeyde kalp ameliyatlarını yapmaya başlayacağız' ifadelerini kullandı. Kalp ve Damar Cerrahı Kadir Çekirdekoğlu ise ekipmanları yenileyerek Siirt halkına açık kalp ameliyatı tedavisini kentte uygulamak istediklerini dile getirerek, şunları söyledi

'Hastalar daha önce il dışına gidiyordu veya acil bir durum olduğunda burada elimizdeki imkanlar dahilinde müdahale ediyorduk ama şuanda daha donanımlı, daha iyi ekipmanlarla hastalarımızın tedavisini umarım Siirt'te gerçekleştiririz. (DHA)