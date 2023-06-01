Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Çağdaş Kaynak: 'Sigarayı bırakmaya ve tütünsüz hava sahasını desteklemeye davet ediyorum'

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Çağdaş Kaynak, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle sigaranın zararları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kaynak, sigara bağımlılığının dünyada ve ülkemizde ölümlere sebep olduğunu belirterek, gençleri sigarayı bırakmaya ve tütünsüz hava sahasını desteklemeye davet etti. Ayrıca, kliniklerdeki hekimlerin sigaraya bağlı hastalıklarla mücadele ettiğini ve sigara kullanımıyla ilgili eğitimlerin küçük yaşta başlaması gerektiğini vurguladı.

SİİRT Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Çağdaş Kaynak, 'Dünyada her yıl 7 milyon insan, ülkemizde de yaklaşık 100 bin kişinin ölümüne sigara bağımlığının sebep olduğu tespit edilmiştir. Bütün gençlerimize, bu anlamlı günde sigarayı bırakmaya ve tütünsüz hava sahasını desteklemeye davet ediyorum' dedi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Çağdaş Kaynak, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle sigaranın zararları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bağımlılık yapıcı tütün ürünlerinin akciğer kanseri ve kalp damar hastalıkları gibi hastalıklara yol açtığını belirten Başhekim Kaynak, 'Sigara bağımlılığı dünyada özellikle fiziksel, sosyal ve psikolojik boyutlarda yıkıcı etkilere sahiptir. Dünyada her yıl 7 milyon insan, ülkemizde de yaklaşık 100 bin kişinin ölümüne sigara bağımlığının sebep olduğu tespit edilmiştir. Özellikle sigara ve tütün kullanımının kardiyovasküler hastalıklar, kalp krizi geçirme, inme geçirme, akciğer kanseri, böbrek kanseri, prostat kanseri gibi kanser türlerine yol açtığı hepimizin malumudur. Dolayısıyla ben bütün gençlerimize, bu anlamlı günde sigarayı bırakmaya ve tütünsüz hava sahasını desteklemeye davet ediyorum' dedi.

'KLİNİKLER, SİGARAYA BAĞLI HASTALIKLARLA MÜCADELE EDİYOR'

Kliniklerdeki hekimlerin sigaraya bağlı hastalıklarla mücadele ettiğini belirten Başhekim Kaynak, 'Baktığımız zaman kardiyoloji uzmanları, nöroloji uzmanları, göğüs hastalıkları uzmanları her gün klinik pratiklerinde sigaranın zararlarına bağlı hastalıklarla mücadele etmek durumunda kalıyorlar. Bizim asıl amacımız sigaranın önemli bir halk sağlığı problemi olarak kabul edip priver koruyucu sağlık hizmeti olarak sigara bırakılmasını tüm gençler arasında yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Bu açıdan ben tüm sigara içenleri bu anlamlı günde dumansız hava sahasını desteklemeye ve sigarayı bırakmaya davet ediyorum' diye konuştu.

'EĞİTİMLER KÜÇÜK YAŞTA BAŞLAMALI'

Sigara kullanma yaşının düştüğünü belirten Başhekim Kaynak, sigaranın zararları ile ilgili eğitimlerin küçük yaşta başlaması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

'Pasif sigara içiciliği dediğimiz durum aslında çok çok daha tehlikeli hale gelmiş durumda. Özellikle bakanlığımızın uygulamaları, dumansız hava sahası uygulamaları, sigara denetimleri gerçekten çok önem teşkil etmektedir. Bu açıdan pasif sigara içiciliğine maruz kalıp, sigaranın yarattığı tahribata direkt olarak maruz kalmayı engellemek açısından da dumansız hava sahası oluşturmaya tüm vatandaşlarımızın el birliği içerisinde birbirlerine destek olmaları gerekiyor. Sigara bağımlılığının özellikle küçük yaştan itibaren artık oluştuğunu görmekteyiz. Bu açıdan anne ve babaların sigaranın zararları konusunda daha küçük yaşlardan itibaren farkındalık oluşturmaları gerekiyor. Ben sigara zararları konusundaki eğitimlerin küçük yaşlardan itibaren başlatılmasının faydalı olacağını düşünüyorum." (DHA)