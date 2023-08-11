Van Ticaret Borsası, Sıhke kavununa Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı. Sıhke kavunu, özellikle diyabet hastalarının rahatlıkla tüketebileceği bir lezzet olarak ön plana çıkıyor. Van YYÜ Ziraat Fakültesi tarafından yapılan bilimsel çalışmalar da Sıhke kavununun şeker hastaları için olumlu katkılar sağlayabileceğini gösteriyor.

Prof. Dr. Suat Şensoy: "Sıhke kavunu şeker hastaları için olumlu katkılar sağlayacaktır"

VAN Van Ticaret Borsası (VANTB), Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı başvuru sonucu Sıhke kavununa Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı.

Van'ın önemli lezzetleri arasında yer alan ve özellikle diyabet hastalarının rahatlıkla tüketebileceği Sıhke kavunu, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, göreve geldikleri günden itibaren Van'ın değerlerini sahiplenmek adına çalışmalar başlattıklarını ifade ederek, "Sıhke kavununun tescili için 2 yıl önce başvurduk. Bugün bunu sonuçlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. VANTB olarak ilimizin değerlerini sahiplenmek adına elimizden geleni yapacağız" dedi.

Sıhke kavununun kaybolmaya yüz tutmuş bir lezzet olduğuna dikkat çeken Süer, "Sıhke kavunu, dünyada eşi benzeri olmayan bir ürünümüzdür ama maalesef bugün nesli tükeniyor. Bizim bunu canlandırmak adına çiftçilere destek sunmamız, onların yanında yer almamız lazım. Bu konuda yetkililerden de destek istiyoruz. Bugün her bölgede kavun yetişiyor ama Sıhke kavunu; tadı olsun, özelliği olsun çok farklı. İçerisindeki şeker miktarının azlığı nedeniyle diyabet hastaları başta olmak üzere insanlar için bulunmaz bir üründür" ifadelerini kullandı.

Van YYÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Sebze Yetiştirme ve Islahı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Şensoy ise Sıhke kavununu daha önce üreticilerden topladıklarını ve bu yönde bilimsel bir çalışma başlattıklarını aktararak, "VANTB'nin katkılarıyla coğrafi tescil aşaması yapıldı ve Allah'a şükür coğrafi tescil kabul edildi. Bu Van için gurur verici bir durumdur" dedi.

Sıhke kavununun ağustos ayı sonu ila eylül ayının başlarında olgunlaştığını belirten Şensoy, "Bölgeye adapte olmuş, yüksek rakımda yetişebilen, güçlü kök ve bitki yapısına sahip bir kavun çeşidimiz. Şeker içeriğinin nispeten düşük olması, özellikle şeker hastalarımız için olumlu katkılar da sağlayabilecektir" diye konuştu.

Tescil belgesi teslim törenine VANTB Genel Sekreteri Macide Demir ve Van YYÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Sebze Yetiştirme ve Islahı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Özlem Çakmakçı da katıldı.