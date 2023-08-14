Şifa arayanlar Ilıca Kaplıcaları'na akın ediyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde bulunan şifalı kaplıcalar, yaz mevsiminde vatandaşların ilgisini çekiyor. Sıcak havalarda bölgede bulunan havuzlardaki şifalı sulara giren vatandaşlar serinliyor.

Kahramanmaraş şehir merkezine 55 kilometrede bulunan mahalle termal suyu ile ünlü. Yaz mevsiminde özellikle çevre illerden gelen misafirleri ağırlayan mahallenin nüfusu yaklaşık 10 kat artıyor.

Kaplıcadaki kükürt petrol artığı ve az miktarda yağ karışımı ile meydana gelmesiyle yer yüzüne çıkan şifalı su; romatizma hastalıklarına, kırık-çıkık ve kadın hastalıklarına iyi geliyor.

Şifalı kaplıcaların havuz bölümleri ise bu aralar revaçta. Sıcak havaların artmasıyla en az kaplıca kadar rağbet gören mahalle de yaz sıcaklarından bunalan vatandaşların uğrak noktalarından biri haline geldi.

Ailesi ile birlikte tatile gelen minik Mikail, "Tatile geldik. Ilıca'yı çok güzel buldum. Serinlemek için havuza girdim. Abim ve ablamla havuza girip serinleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Depremde yaşadıkları felaketten sonra rahatlamak ve o kötü zamanların sonunda bir nebze olsun iyi vakit geçirmek için geldiklerini dile getiren bir vatandaş ise, "Burası çok güzel bir yer. Burada rahatlamak, beynimizdeki şeyleri atmak için buraya geldik. Havuzu olsun, suyu olsun, her şekilde mükemmel bir yer. Hastalığımıza, romatizmamıza şifalı bir su. Depremden sonra dinlendiğimiz, kafa dinlediğimiz bir yer burası" dedi.

Diğer vatandaşlar ise kaplıcanın sıcak ve soğuk suları ile hem serinlediklerini, hem de sıcak havada şifa aradıklarını söylediler. - KAHRAMANMARAŞ