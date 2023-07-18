Sıcak Havalarda Kalp ve Damar Hastalıklarına Dikkat!

AKDENİZ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Umuttan Doğan, sıcaklıkların çok arttığı günlerde kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölüm oranlarının arttığına dikkati çekerek, 15-65 yaş arasındaki sağlıklı kişiler aşırı sıcak günlerde, aşırı güneşe maruziyet sonrası kalp damar hastalıklarından ölebiliyor. Bundan korunmanın yolu sıcağa aşırı maruziyetten kaçınmaktır dedi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umuttan Doğan, Türkiye genelinde etkili olan sıcaklıkların kalp damar sağlığına etkisini anlattı. Tüm dünyada en sık ölüm nedeninin kalp ve damar hastalıklarından kaynaklandığını belirten Prof. Dr. Umuttan Doğan, son 25 yılda küresel ısınmadaki artış nedeniyle özellikle yaz aylarında sıcaklara maruz kalındığını aktardı. Son dönemde yapılan gözlemsel çalışmaların özellikle sıcaklıkların çok arttığı günlerde kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölüm oranlarının arttığını anlatan Prof. Dr. Doğan, ciltteki ısınmayı düzenlemek için kalp debisinde artış yaşandığını, bu nedenle kalbin daha fazla kasıldığını, dolaşımın hızlandığını ve damarların genişlediğini söyledi.

GÜNDE EN AZ 2- 2,5 LİTRE SU İÇİN

Sıcak havaya bağlı kalbin oksijen ihtiyacının arttığına dikkati çeken Prof. Dr. Umuttan Doğan, vücuttaki değişen su-tuz dengesi nedeniyle su ve tuz kaybının kalbin oksijen ihtiyacının giderilememesine neden olduğunu, bu nedenle kardiyovasküler etkilerin arttığını anlattı. Prof. Dr. Doğan, Bundan korunmanın yolu sıcağa aşırı maruziyetten kaçınmaktır. Özellikle 11.00-16.00 saatleri arasındaki periyodda güneşe direkt maruz kalmaktan sakınmamız, aşırı sıvı ve tuz kaybından kaçınmamız gerekiyor. Bunu önleyebilmenin yolu su alımını düzenlememizdir. Sağlıklı kişilerin en az 2-2,5 litre su tüketmesini öneriyoruz. Kalp yetersizliği hastaları varsa su tüketimini artırmaları ancak bunu belli bir düzen aralığında yapmaları gerekiyor dedi.

SAĞLIKLI KİŞİLER DE SICAK HAVADAN ETKİLENİYOR

Prof. Dr. Umuttan Doğan, Sadece kalp hastaları mı aşırı sıcaktan korunsun, tabi ki de hayır. Son dönemde yapılan gözlemsel çalışmalarda 15-65 yaş arasındaki sağlıklı kişiler de aşırı sıcak günlerde, aşırı güneşe maruziyet sonrası kalp damar hastalıklarından ölebiliyor. Bunun bir kısmı altta yatan, bilinmeyen kalp hastalıklarına sahip kişilerin bu ısıya maruz kalması, bir diğer kısım ise sağlıklı kişilerde de aşırı sıcağın örseleyici etkisi oluyor. Özellikle bu dönemlerde kalp hastalarının en azından tatile çıkmadan mutlaka kalp doktoruna görünmelerini istiyoruz. Tansiyon ilaçlarının kullanımında da farklılıklar oluşabiliyor. Özellikle yaz aylarında tansiyonda bir miktar düşme olabiliyor. Genelde beklentimiz tansiyonun düşmesi ve tansiyon ilaçlarına ihtiyacın azalması şeklindedir. Ancak bazen, aşırı sıcak ve fiziksel stres tansiyonu aksine yükseltebiliyor, bu da kafa içi kanamaların artışına neden olabiliyor diye konuştu.

'11.00-16.00 SAATLERİ ARASINDA SOKAĞA ÇIKMAYALIM'

Sıcak havalarda dışarı çıkacak vatandaşlara uyarılarda bulunan Prof. Dr. Umuttan Doğan, Aşırı sıcak havalarda özellikle 11.00-16.00 arasında sokağa çıkmayalım. Çıkarsak güneşe direkt maruz kalmayalım. Bu dönemlerde mutlaka su ve tuz tüketimimize dikkat edelim. Zorlandığımızı hissettiğimiz anlarda da bunun üzerine gitmeyelim. Fiziksel stres kalp damar hastalıklarını tetikleyen bir durumdur. Buna direneyim, üzerine gideyim gibi yaklaşmak yerine vücut sinyal verdiği zaman orada durmasını bilmek ve korunmayı bilmek çok önemli. Bir diğer not ise ritim bozukluğu hastaları için. Özellikle ritim bozukluğu hastalıklarında sıvı kaybı, ritim hastalıkları tetikleyebiliyor. Buna bağlı olarak kişilerin hemodinamiği bozulabiliyor. Kalp krizi veya diğer felç benzeri damar hastalıklarına kapı açılıyor. Tamamen sağlıklı olduğunu düşünen kişilerin de ağır spor yapmadan önce mutlaka kalp damar sağlıklarının yerinde olup olmadığını gözlemlemek için kalp damar uzmanına, kardiyoloji uzmanına başvurmalarını öneriyorum. Diğer risk faktörlerinin kontrol altına alınmaya devam etmesi, aşırı sıcak havalarda ağır beslenmeden, yağlı gıdalardan, karınlarını doldurmaktan çekinmesi gerekiyor. Yine spor aktivitelerinin sabah erken saatlerde ve akşam güneş battıktan sonra yapılmasını öneriyoruz dedi.