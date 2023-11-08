Sıcak Hava Balonları Lösemili Çocuklar İçin Havalandı

Sıcak hava balonları lösemili çocuklar için havalandı

NEVŞEHİR - UNESCO Dünya Kültür Miras listesinde yer alan Kapadokya bölgesinde havalanan sıcak hava balonları bu gün Lösemili çocuklar için havalandı.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle farkındalık oluşturmak için Kapadokya'da havalanan sıcak hava balonlarına LÖSEV pankartları astı.

Kapadokya bölgesinde havalanan sıcak hava balonlarına LÖSEV pankartları asan Royal Balloon firmasının Sıcak Hava Balon Pilotu Kemal Kaya "2-8 Kasım Lösemili çocuklar haftasını gökyüzünde kutlayacağız. Küçük bedenlerin büyük mücadelesinin farkındayız. Löseminin en iyi ilacı sevgidir. Lösemili çocuklar haftasında, lösemili çocuklarımıza sağlıklı yarınlar diliyorum. Unutmayalım ki lösemi bulaşıcı değildir, iyilik bulaşıcıdır" dedi

Merkeze bağlı Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonları yaklaşık 45 dakika havada kalarak hem görsel şölen oluşturdu, hem de astıkları pankartlar ile Lösemi için farkındalık oluşturdu.