Shanghai, Yeniden Vaka Artışı Karşısında Kovid-19 Kontrol Önlemlerini Sıkılaştırdı - Haberler

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Shanghai, Yeniden Vaka Artışı Karşısında Kovid-19 Kontrol Önlemlerini Sıkılaştırdı

Xinhua - Sağlık
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Shanghai, Yeniden Vaka Artışı Karşısında Kovid-19 Kontrol Önlemlerini Sıkılaştırdı

SHANGHAİ, 28 Mart (Xinhua) — Shanghai Kovid-19 Önleme ve Kontrol Ofisi, nükleik asit testinin yürütülebilmesi için Pudong ve bitişik bölgeler de dahil olmak üzere Huangpu Nehri'nin doğu ve güneyindeki bölgelerde 28 Mart saat 5.00 ile 1 Nisan saat 5.00 arasında geçici kapalı yönetim uygulanacağını söyledi. Daha sonra 1 Nisan saat 3.00 ile 5 Nisan saat […]

SHANGHAİ, 28 Mart (Xinhua) — Shanghai Kovid-19 Önleme ve Kontrol Ofisi, nükleik asit testinin yürütülebilmesi için Pudong ve bitişik bölgeler de dahil olmak üzere Huangpu Nehri'nin doğu ve güneyindeki bölgelerde 28 Mart saat 5.00 ile 1 Nisan saat 5.00 arasında geçici kapalı yönetim uygulanacağını söyledi. Daha sonra 1 Nisan saat 3.00 ile 5 Nisan saat 3.00 arasında benzeri bir kapalı yönetim ve test süreci, temel olarak Huangpu Nehri'nin batısındaki kentsel bölgelerde yürütülecek.

Ofis; söz konusu önlemin, virüsün yayılmasını önlemek, insanların hayatlarını ve sağlıklarını korumak ve en kısa sürede dinamik sıfır-Kovid hedefini gerçekleştirmek üzere alındığını belirtti. Etkilenen bölgelerdeki kapalı yönetim uygulaması, yerleşim topluluklarında gerçekleştirilecek ve bölge sakinlerinin evlerinde kalması zorunlu olurken ihtiyaç malzemelerinin temassız teslimatına izin verilecek. Ayrıca insanların günlük ihtiyaçları ve kentin işleyişi için gerekli olanlar hariç tüm işletmeler, kapalı yönetim altında çalışacak ya da personellerinin evden çalışmasını sağlayacak. Öte yandan otobüs, metro, feribot, taksi ve çevrimiçi paylaşımlı yolculuk gibi hizmetler, kapalı yönetim altındaki bölgelerde askıya alınacak.

Xinhua / Sağlık

Shanghai, Nisan, Mart, Sağlık, Haberler

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