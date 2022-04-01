Shanghai, Kovid -19 Salgınına Karşı Kapalı Yönetimin İkinci Aşamasını Başlattı

SHANGHAI, 1 Nisan (Xinhua) — Çin'in doğusundaki mega kent, olası enfeksiyonları izlemek ve virüsün yayılmasını engellemek için Pazartesi günü iki aşamalı geçici kapalı yönetim uygulamasını başlatmıştı. Aralarında Huangpu Nehri'nin doğusunun da bulunduğu bölgelerde toplu nükleik asit testleri Pazartesi günü başladı. Shanghai Belediyesi Sağlık Komisyonu Direktörü Wu Jinglei Cuma günü basın toplantısında, dört gün içinde iki tur taramada nükleik asit testleri için 18 milyondan fazla örnek toplandığını söyledi.

İlk sonuçların, ikinci taramanın ilkinden daha düşük bir pozitif saptama oranı bildirdiğini gösterdiğini belirten Wu, nükleik asit testlerinin "mümkün olan en kısa sürede bulaşma zincirini kesmede" ve "virüsün yayılmasını engellemede" önemli bir rol oynadığını söyledi.

Shanghai ayrıca, virüs kontrol önlemlerini sıkılaştırdı ve sakinlerine gerekmedikçe kenti terk etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Cumartesi gününden itibaren, kentten ayrılanların 48 saat içinde yapılmış bir nükleik asit testinin negatif sonucuyla birlikte 24 saat içinde yapılmış bir antijen testinin negatif sonucunu göstermesi ya da 24 saat içinde yapılmış bir nükleik asit testinin negatif sonucunu sunması gerekecek. Wu, Shanghai'ın Perşembe günü yerel yollarla bulaşmış 358 teyitli Kovid-19 vakası ve 4.144 asemptomatik taşıyıcı bildirdiğini söyledi.

Xinhua / Sağlık