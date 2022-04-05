Shanghai'ın Kovid-19 Test Kapasitesi Günde 4 Milyon Tüpe Ulaştı

SHANGHAİ, 5 Nisan (Xinhua) — Şehirde günlük yerel olarak bulaşan yeni Kovid-19 vakalarının sayısı Pazartesi günü, 268 doğrulanmış vaka ve 13.086 asemptomatik vaka dahil olmak üzere 13.354'e ulaştı. Bu sayıyla birlikte, salgının yeniden canlandığı Mart ayı başlarından bu yana şehrin toplam yerel vakaları 73.000'in üzerine çıktı. Şehirde şimdiye kadar 20.000'e yakın tesis kuruldu ve yaklaşık 50.000 görevli organize edilerek nükleik asit testi için sürüntü örnekleri alındı. Pazartesi günü şehir çapında yaklaşık 25,67 milyon kişiye nükleik asit testi yapıldı ve yaklaşık 2,43 milyon tüp numune alındı. Salı günü sabah 8.00 itibarıyla yaklaşık 1,93 milyon tüp test edildi.

Xinhua / Sağlık