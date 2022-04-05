Shanghai'daki Geçici Hastane İlk Hastalarını Kabul Etmeye Başladı
Xinhua - Sağlık
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SHANGHAİ, 5 Nisan (Xinhua) — Çin'in Shanghai kentindeki Çin Çiçek Fuarı Parkı'nda kurulan geçici hastane Pazartesi günü açıldı ve hafif vakalar ile asemptomatik taşıyıcılardan oluşan ilk 1.300 hastanın tedavisine başlandı.
SHANGHAİ, 5 Nisan (Xinhua) — Çin'in Shanghai kentindeki Çin Çiçek Fuarı Parkı'nda kurulan geçici hastane Pazartesi günü açıldı ve hafif vakalar ile asemptomatik taşıyıcılardan oluşan ilk 1.300 hastanın tedavisine başlandı.
Xinhua / Sağlık