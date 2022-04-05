Shanghai'daki Geçici Hastane İlk Hastalarını Kabul Etmeye Başladı - Haberler

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Shanghai'daki Geçici Hastane İlk Hastalarını Kabul Etmeye Başladı

Xinhua - Sağlık
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Shanghai'daki Geçici Hastane İlk Hastalarını Kabul Etmeye Başladı

SHANGHAİ, 5 Nisan (Xinhua) — Çin'in Shanghai kentindeki Çin Çiçek Fuarı Parkı'nda kurulan geçici hastane Pazartesi günü açıldı ve hafif vakalar ile asemptomatik taşıyıcılardan oluşan ilk 1.300 hastanın tedavisine başlandı.

SHANGHAİ, 5 Nisan (Xinhua) — Çin'in Shanghai kentindeki Çin Çiçek Fuarı Parkı'nda kurulan geçici hastane Pazartesi günü açıldı ve hafif vakalar ile asemptomatik taşıyıcılardan oluşan ilk 1.300 hastanın tedavisine başlandı.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in doğusundaki Shanghai kentinin Chongming bölgesinde yer alan Çin Çiçek Fuarı Parkı'nda kurulan geçici hastane görülüyor, 3 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinin Chongming bölgesinde yer alan Çin Çiçek Fuarı Parkı'nda kurulan geçici hastaneden bir görünüm, 3 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)

Xinhua / Sağlık

Çin Halk Cumhuriyeti, Shanghai, Hastane, Nisan, Sağlık, Haberler

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