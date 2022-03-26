Shanghai'da Yenilenen Hastane Kovid-19 Hastaları İçin Yeniden Faaliyette - Haberler

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Shanghai'da Yenilenen Hastane Kovid-19 Hastaları İçin Yeniden Faaliyette

Xinhua - Sağlık
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Shanghai'da Yenilenen Hastane Kovid-19 Hastaları İçin Yeniden Faaliyette

SHANGHAİ, 26 Mart (Xinhua) -Hastane yakın zamanda yenilenerek faaliyete geçti. 1.700'den fazla hafif ve asemptomatik Kovid-19 hastası burada tedavi gördü. Şu anda, Shanghai'daki bir dizi tıbbi kurum, hafif ve asemptomatik hastalar için karantina merkezlerine dönüştürülmüş durumda. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)

SHANGHAİ, 26 Mart (Xinhua) - Hastane yakın zamanda yenilenerek faaliyete geçti. 1.700'den fazla hafif ve asemptomatik Kovid-19 hastası burada tedavi gördü. Şu anda, Shanghai'daki bir dizi tıbbi kurum, hafif ve asemptomatik hastalar için karantina merkezlerine dönüştürülmüş durumda. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)

Xinhua / Sağlık

Shanghai, Hastane, Mart, Sağlık, Haberler

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