Shanghai'da Yenilenen Hastane Kovid-19 Hastaları İçin Yeniden Faaliyette

SHANGHAİ, 26 Mart (Xinhua) - Hastane yakın zamanda yenilenerek faaliyete geçti. 1.700'den fazla hafif ve asemptomatik Kovid-19 hastası burada tedavi gördü. Şu anda, Shanghai'daki bir dizi tıbbi kurum, hafif ve asemptomatik hastalar için karantina merkezlerine dönüştürülmüş durumda. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)

Xinhua / Sağlık