Shanghai'da Yeni Kovid-19 Test Turunda 8 Milyon Kişi Taramadan Geçti

SHANGHAİ, 29 Mart (Xinhua) — Wu, kampanyanın geçici kapalı sistem altındaki Huangpu Nehri'nin doğusundaki bölgelerde başlatıldığını bildirdi. Wu, Shanghai ve yakınlardaki Jiangsu ve Zhejiang eyaletlerinden yaklaşık 17.000 test görevlisinin, bu bölgelerde 6.300 test merkezi kurduğunu dile getirdi. Shanghai'da Pazartesi günü 96 yerel kaynaklı teyit edilmiş Kovid-19 vakası ve 4.381 semptomsuz taşıyıcı kayda geçti.

Xinhua / Sağlık