Shanghai'da Yeni Kovid-19 Taraması Yapılıyor

SHANGHAİ, 6 Nisan (Xinhua) — Shanghai Belediyesi'nin Kovid-19 önleme ve kontrolü işlerine liderlik eden grubun bildirdiğine göre bu karar, Pazartesi günü yapılan toplu nükleik asit testinin sonuçları üzerine alındı. Belediye Sağlık Komisyonu'na göre, şehirde Salı günü 311 doğrulanmış yerel olarak bulaşan vaka ve 16.766 yerel asemptomatik taşıyıcı bildirildi.

Xinhua / Sağlık