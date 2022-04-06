Shanghai'da Yeni Bir Geçici Hastanenin Yapımına Başlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Shanghai'da Yeni Bir Geçici Hastanenin Yapımına Başlandı

Xinhua - Sağlık
 - Güncelleme:
Shanghai'da Yeni Bir Geçici Hastanenin Yapımına Başlandı

SHANGHAİ, 6 Nisan (Xinhua) — Tamamlandığında bu hastanenin, kentte Kovid-19 testi pozitif çıkanlar için en büyük hastane olarak işlev görmesi bekleniyor. Toplam inşaat alanı 1,47 milyon metrekare olan NECC'de sekiz sergi salonu bulunuyor. Dış görünümünde uğurlu dört yapraklı yoncadan esinlenilen binada dört kez Çin Uluslararası İthalat Fuarı düzenlendi. Belediye Sağlık Komisyonu'nun bildirdiğine göre Shanghai'da Salı […]

SHANGHAİ, 6 Nisan (Xinhua) — Tamamlandığında bu hastanenin, kentte Kovid-19 testi pozitif çıkanlar için en büyük hastane olarak işlev görmesi bekleniyor. Toplam inşaat alanı 1,47 milyon metrekare olan NECC'de sekiz sergi salonu bulunuyor. Dış görünümünde uğurlu dört yapraklı yoncadan esinlenilen binada dört kez Çin Uluslararası İthalat Fuarı düzenlendi. Belediye Sağlık Komisyonu'nun bildirdiğine göre Shanghai'da Salı günü 311 yerel kaynaklı teyit edilmiş Kovid-19 vakası ve 16.766 yerel semptomsuz taşıyıcı kayda geçti.

Xinhua / Sağlık

Shanghai, Hastane, İnşaat, Nisan, Sağlık, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title