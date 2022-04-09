Shanghai'da, Kovid-19 Tedavisi İçin 100'ün Üzerinde Geçici Hastane İnşa Edildi - Haberler

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Shanghai'da, Kovid-19 Tedavisi İçin 100'ün Üzerinde Geçici Hastane İnşa Edildi

Xinhua - Sağlık
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Shanghai'da, Kovid-19 Tedavisi İçin 100'ün Üzerinde Geçici Hastane İnşa Edildi

SHANGHAİ, 9 Nisan (Xinhua) — Shanghai'da halen Kovid-19 hastaları için tahsis edilmiş 8.000'in üzerinde yatak kapasitesine sahip sekiz hastane bulunuyor ve daha fazlası bu hafta sonu açılacak. Shanghai belediye başkan yardımcısı Zong Ming, belirlenen hastanelere ve geçici hastanelere daha fazla kaynağın aktarılacağını ve rezerve edileceğini söyledi. Shanghai Cuma günü yerel olarak bulaşmış 1.015 yeni teyitli […]

SHANGHAİ, 9 Nisan (Xinhua) — Shanghai'da halen Kovid-19 hastaları için tahsis edilmiş 8.000'in üzerinde yatak kapasitesine sahip sekiz hastane bulunuyor ve daha fazlası bu hafta sonu açılacak. Shanghai belediye başkan yardımcısı Zong Ming, belirlenen hastanelere ve geçici hastanelere daha fazla kaynağın aktarılacağını ve rezerve edileceğini söyledi. Shanghai Cuma günü yerel olarak bulaşmış 1.015 yeni teyitli Kovid-19 vakası ve 22.609 semptom göstermeyen yerel taşıyıcı bildirdi. Basın toplantısında verilen bilgilere göre Cumartesi günü Shanghai genelinde antijen testi yapılıyor ve salgını kontrol altına almak için kent genelinde yeni bir nükleik asit testi yapılması planlanıyor.

Xinhua / Sağlık

Shanghai, Hastane, Nisan, Cuma, Sağlık, Haberler

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