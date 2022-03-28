Shanghai'da Kovid-19 Kontrol Tedbirleri

SHANGHAİ, 28 Mart (Xinhua) — Çin'in Shanghai kenti yerel yetkililerinin Pazar gecesi yaptığı açıklamaya göre, ülkenin ekonomik merkezi Shanghai'da Pazartesi günü sabah 5.00'ten itibaren kent genelinde yeni bir nükleik asit testi turu başlatıldı. (Fotoğraf: Wang Yanting/Xinhua)

Xinhua / Sağlık