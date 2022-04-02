Shanghai'da, Kapalı Yönetim Uygulamasının 2. Aşamasında 14 Milyondan Fazla Kişiye Kovid-19 Taraması Yapıldı

SHANGHAİ, 2 Nisan (Xinhua) — Cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Wu, Shanghai'da Cuma günü yerel kaynaklı 260 teyitli ve 6.051 asemptomatik taşıyıcı Kovid-19 vakası bildirildiğini söyledi. Wu, geniş çaplı taramalara bağlı olarak daha fazla günlük pozitif vaka çıktığını belirtti. Çin'in doğusundaki mega kentte, 28 Mart'tan itibaren vakaları izlemek ve virüsün yayılmasını engellemek için iki aşamalı geçici kapalı yönetim uygulaması başlatıldı. Kapalı yönetim uygulamasının ilk aşaması kapsamında 28 Mart'ta, Huangpu Nehri'nin doğusundaki bölgelerde toplu nükleik asit testleri yapılmaya başlanmıştı. Kapalı yönetim uygulamasının ikinci aşaması ise Cuma günü nehrin batısındaki bölgelerde yürürlüğe girdi.

Xinhua / Sağlık