Shanghai'da Geçici Bir Hastane Daha Yapılıyor

SHANGHAİ, 7 Nisan (Xinhua) — Bu geçici hastanenin, tamamlandığında, metropolde Kovid-19 testi pozitif çıkan kişiler için ayrılan en büyük hastane olması bekleniyor.

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde çalışan işçiler görülüyor, 6 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde çalışan işçiler görülüyor, 6 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde çalışan işçiler görülüyor, 6 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde çalışan işçiler görülüyor, 6 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde çalışan işçiler görülüyor, 6 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde çalışan işçiler görülüyor, 6 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde çalışan işçiler görülüyor, 5 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? — Haberler (@Haberler) April 6, 2022

Xinhua / Sağlık