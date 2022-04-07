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Shanghai'da Geçici Bir Hastane Daha Yapılıyor

Xinhua - Sağlık
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Shanghai'da Geçici Bir Hastane Daha Yapılıyor

SHANGHAİ, 7 Nisan (Xinhua) — Bu geçici hastanenin, tamamlandığında, metropolde Kovid-19 testi pozitif çıkan kişiler için ayrılan en büyük hastane olması bekleniyor.

SHANGHAİ, 7 Nisan (Xinhua) — Bu geçici hastanenin, tamamlandığında, metropolde Kovid-19 testi pozitif çıkan kişiler için ayrılan en büyük hastane olması bekleniyor.

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde çalışan işçiler görülüyor, 6 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde çalışan işçiler görülüyor, 6 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde çalışan işçiler görülüyor, 6 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde çalışan işçiler görülüyor, 6 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde çalışan işçiler görülüyor, 6 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde çalışan işçiler görülüyor, 6 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde çalışan işçiler görülüyor, 5 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)

Xinhua / Sağlık

Çin Halk Cumhuriyeti, Shanghai, Hastane, Nisan, Sağlık, Haberler

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