Shanghai Bir Günde Yaklaşık 25 Milyon Kişiyi Kovid-19 Taramasından Geçirdi

SHANGHAİ, 5 Nisan (Xinhua) — Yetkililer yeni başlatılan çalışmalarla, kentteki topluluklarda virüsün yayılmasını önlemeyi ve son dönemde Kovid-19 vakalarında yeniden yaşanan artışı kontrol altına almayı amaçlıyor. Shanghai Belediyesi Kovid-19 Önleme ve Kontrolü Liderlik Grubu Ofisi'nden Pazartesi gecesi yapılan yazılı açıklamada, "Yerel sakinlerin aktif işbirliğiyle kent, nükleik asit örnekleri toplama çalışmalarının son turunu 4 Nisan'da tamamladı" diye belirtildi.

Shanghai, Pazar günü gerçekleştirilen kitlesel antijen testinden sonra Pazartesi günü tüm kentte nükleik asit testi uyguladı. Son günlerde Kovid-19 vakalarında artış görülmesi üzerine kent, geçici kapalı yönetime geçti. Açıklamada; testlerin yapılması, çoklu kontroller, pozitif vakaların transferi ve Kovid-19 durumunun analiz ve değerlendirilmesi gibi ek çalışmaların düzenli şekilde yerine getirileceği bildirildi. Tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra kitlesel taramanın sonuçları ve ilgili ulusal mevzuata göre takip kontrol önlemleri açıklanacak.

Xinhua / Sağlık