SGK, 684 adet tıbbi malzemenin fiyatını yüzde 40 artırdı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "684 adet tıbbi malzemenin Sosyal Güvenlik Kurumu'muzca (SGK) ödenen fiyatını yüzde 40 oranında artırdık" dedi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile Genel Sağlık Sigortalı vatandaşlarımız için önemli bir iyileştirmeyi hayata geçirdik. 684 adet tıbbi malzemenin Sosyal Güvenlik Kurumu'muzca ödenen fiyatını yüzde 40 oranında artırdık. Ayrıca, protein metabolizması bozuklukları, çölyak hastalığı ve kseroderma pigmentosum (XP) ile albinizm tedavisinde kullanılan güneşten koruyucu kremler için ödenen aylık nakdi tutarda da yüzde 40 oranında artış sağladık. Yapılan düzenlemeyle 1 milyar 975 milyon TL tutarında iyileştirme sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.