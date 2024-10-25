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SGK, 61 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Eklendi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK tarafından yapılan düzenleme ile 58'i yerli üretim olmak üzere 61 ilacın geri ödeme listesine dahil edildiğini açıkladı. Bu yılın ocak-ekim döneminde toplamda 397 ilacın geri ödeme kapsamına alındığı belirtildi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan düzenleme kapsamında, 58'i yerli üretim olmak üzere 61 ilacın geri ödeme listesine dahil edildiğini açıkladı.

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 58'i yerli üretim olmak üzere 61 ilacı daha geri ödeme listesine dahil ediyoruz. Böylelikle vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunmak için bu yılın ocak-ekim ayları döneminde 397 adet ilacı geri ödeme kapsamına aldık. Geri ödeme listelerimizde yer alan ilaç sayımızı toplamda 8 bin 786'ya çıkardık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerini kullandı.

SGK, 61 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Eklendi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Vedat Işıkhan Eğitim Sağlık

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