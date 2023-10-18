Seydişehir'de Tarla Kazası: Yaralı Kişi Hava Ambulansıyla Hastaneye Kaldırıldı
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Sağlık Haberleri
Konya'nın Seydişehir ilçesinde tarlasında çalışırken ayaklarını çapa makinesine kaptıran bir kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulans helikopterle yaralı hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde ayaklarını çapa makinesine kaptırması sonucu yaralanan kişi hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.
Mehmet Gürbüz, Dikilitaş Mahallesi'ndeki tarlasında çalıştığı sırada bir anlık dalgınlık sonucu ayaklarını çapa makinesine kaptırdı.
Ayaklarından yaralanan Gürbüz için bölgeye ambulans helikopter sevk edildi.
Tarlaya inen ambulans helikopterle Konya'daki hastaneye kaldırıldı.???????
Kaynak: AA / Sağlık