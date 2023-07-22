Seydişehir'de Kalp Krizi Geçiren Hasta İçin Ambulans Helikopter Havalandı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan Süleyman Kurt, kalp ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduktan sonra kalp krizi geçirdi. Durumu ağır olan hasta için ambulans helikopter talep edildi ve Kurt, ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı.
Seydişehir Pınarbaşı Mahallesi 153547 Sokakta ikamet eden ve kalp ağrısı şikayetiyle Seydişehir Devlet Hastanesine başvuran Süleyman Kurt'un kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.
Durumu ağır olan hasta için ambulans helikopter talep edildi.
Kurt, ilçedeki Eti Alüminyum AŞ'nin bahçesine inen ambulans helikoptere alınarak, Konya Şehir Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Sağlık