Seydişehir'de Kalp Krizi Geçiren Hasta İçin Ambulans Helikopter Havalandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan Süleyman Kurt, kalp ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduktan sonra kalp krizi geçirdi. Durumu ağır olan hasta için ambulans helikopter talep edildi ve Kurt, ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.