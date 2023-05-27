Seydişehir'de engelliye akülü araç verildi

Seydişehir'de 50 yaşındaki engelli Hasan Yalçın'a akülü araç hediye edildi. Ümit Çocukları Engelliler Derneğince temin edilen akülü araç, engelli Yalçın'a verildi. Dernek Başkanı Münevver Yalçınkaya, amaçlarının yardıma muhtaç kişilere sağlık ve sosyal açıdan destek sağlamak olduğunu belirtti. Yalçın da akülü araç için dernek yetkililerine teşekkür etti.