Seydişehir'de ceviz ağacından düşen kişi yaralandı
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Sağlık Haberleri
Konya'nın Seydişehir ilçesinde ceviz ağacından düşen Atilla Biroğlu, çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan yaralanmalarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde ceviz ağacından düşen kişi yaralandı.
İncesu Mahallesinde ceviz toplamak için ağaca çıkan Atilla Biroğlu, dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri Biroğlu'nu Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Biroğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı, vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Sağlık